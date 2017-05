Un document inédit sur Jean-Luc Mélenchon prochainement sur Public Sénat.

Lu dans l'hebdomadaire Le journal du dimanche : Gilles Perret - réalisateur notamment des documentaires Ma mondialisation, De mémoire d'ouvriers, Les jours heureux, La sociale - s'est immergé pendant plus de deux mois dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon.

Un film qui sera proposé en version 52 minutes cet été sur Public Sénat puis en version longue l'automne prochain dans les salles.

Sans voix off et avec un candidat sans filtre, selon le JDD, tandis que Gilles Perret promet des moments de rire et de tristesse.