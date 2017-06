Un documentaire inédit consacré à Jerry Lewis dimanche 18 juin sur ARTE.

Comique, cinéaste, producteur, philanthrope : qui se cache derrière le masque élastique de l’as de la maladresse ?

Digne successeur des grands maîtres comme Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Stan Laurel, Jerry Lewis connaît un succès public fulgurant dès les années 1940, notamment grâce à son duo avec Dean Martin. A partir de 1960, il passe derrière la caméra, écrit et produit des oeuvres singulières comme Le tombeur de ces dames ou Dr. Jerry et Mister Love. La technicité et l’originalité extraordinaires dont il fait preuve dans sa mise en scène sont contestées par Hollywood alors qu’il triomphe en Europe, où les cinéastes de la Nouvelle Vague saluent en lui un pair, satiriste de son temps, brillant et émouvant.

“Le plus pur comique, c’est celui qui se passe du verbe” commente Pierre Étaix, l’un des nombreux intervenants du film, en entretien ou en archives – aux côtés, entre autres, de Martin Scorsese et Jean-Luc Godard.

Retour sur une carrière à rebondissements.