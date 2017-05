Le dérapage de trop, gros titre du quotidien Le Parisien ce jeudi 25 mai, une semaine après le Prime TPMP Radio Baba sur C8. On peut lire en pleine page "Le canular homophobe de l’animateur ne passe pas auprès du CSA, des téléspectateurs et des annonceurs. D’autant qu’il a eu des conséquences terribles pour l’un des jeunes hommes piégés"

Les conséquences terribles ? Le Parisien y revient. Frédéric Gal, le directeur général du Refuge, affirme qu'un des piégés a été mis à la porte. "Son père ayant reconnu sa voix pendant l’émission et découvert son homosexualité l’a viré de chez lui. Traumatisé, il nous a contactés en urgence, et nous l’avons aussitôt recueilli".

A noter un édito cinglant envers Cyril Hanouna, signé Jean-Marie Montali.

Le voici : "Hanouna s’assoit sur les leçons de morale. Sur l’élégance, aussi. Son truc, c’est la vulgarité décomplexée. Mais son vrai talent, c’est d’avoir transformé l’humiliation publique, la curée cathodique, en art télévisuel. Il lynche et le public ricane… Bien sûr, Hanouna est certainement plus intéressant que le sale type qu’on décrit depuis quelques jours. Mais, contrairement à ce qu’on lit ici ou là, il ne fait pas polémique. La polémique, c’est autre chose, elle peut avoir une certaine élégance. Lui, il abuse de l’indécence, et ça finit par ressembler à de l’exhibitionnisme réservé à un public amateur et averti"