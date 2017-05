Un numéro d'Un Œil sur la Planète spécial cannabis : quelle bonne politique ?

Cannabis : quelle bonne politique ? Une émission conçue et réalisée par Patrick Boitet, diffusée jeudi 18 mai à 23h20 sur France 2. 56ème numéro d'Un oeil sur la planète.

Alors que la France possède une des législations les plus sévères d’Europe, c’est dans notre pays que l’on comptabilise le plus grand nombre de fumeurs sur le continent. Chez les adultes comme chez les ados. A 14 ans, un jeune sur 4 a essayé le joint. A 17 ans, c’est un sur deux. Des chiffres éloquents qui prouvent que la prohibition ne marche pas.

Des chiffres alarmants car 5% des fumeurs développent une addiction dangereuse. Les questions de santé publique ne peuvent donc pas être négligées. Mais pour autant, diaboliser cette plante est une hérésie car ses propriétés incroyables permettent de soulager bien des souffrances.

L’usage du cannabis thérapeutique est aujourd’hui répandu dans le monde entier et le cannabis est considéré comme la moins nocive des drogues, y compris l’alcool ou le tabac. C’est pourquoi de plus en plus de pays ont choisi de dépénaliser l’usage du cannabis, voire de le légaliser.

Alors, interdire ou légaliser ? Comment font les autres ? Quelle bonne politique mener ?