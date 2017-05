Un tête-à-tête avec Martin Scorsese ce dimanche à 19h sur ARTE.

Ce dimanche 28 mai à 19 heures sur ARTE.

À l’occasion du Festival de Cannes, le magazine Personne ne bouge ! bouscule son sommaire pour laisser place à un tête-à-tête exclusif avec Martin Scorsese.

L’équipe s’est rendue à New York pour interviewer le cinéaste qui revient sur ses souvenirs du Festival de Cannes. L’occasion d’évoquer les présentations de Mean Streets, en 1974, à la Quinzaine des réalisateurs, Taxi Driver, qui a obtenu la Palme d’or deux ans plus tard, La valse des pantins, en compétition en 1983, et After Hours, en 1986, qui lui valut le titre de meilleur réalisateur.