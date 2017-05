Une 7ème et dernière saison pour la série New Girl.

Les amateurs de la série New Girl découvriront une septième et dernière saison. Décision de la FOX aux États-Unis. Selon Variety, il ne pourrait y avoir que 8 épisodes.

Une fiction mettant en vedette Zooey Deschanel, et découverte en 2012 en France ur la défunte chaîne TF6.

Le début de cette série : Après avoir découvert que son petit ami Spencer la trompait, Jess recherche un nouvel appartement et répond à l'annonce de trois garçons. Jess les convainc de la choisir et devient la quatrième colocataire. Schmidt, Nick et Coach voient en elle une opportunité de plonger dans l'univers féminin et d'en comprendre toutes les subtilités ! Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises...