Une campagne web de la SNCF avec...Kevin Costner (vidéo).

Une opération comm' pour la SNCF dès ce 11 mai avec le court-métrage« 2h04 Paris-Bordeaux ». Un film avec la participation du réalisateur et comédien américain Kévin Costner.

Le scénario original et décalé raconte le périple de Valérie Ducombe (Camille Lou), Directrice de la relation client TGV partie à Hollywood pour convaincre toute l’industrie du cinéma de ne plus faire de films de plus de deux heures. Le trajet Paris - Bordeaux étant de 2h04.

Cette campagne sera visible sur la chaine Youtube et la page Facebook SNCF du 11 au 24 mai 2017.

Film réalisé par Kim Chapiron.