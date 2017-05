Une médaille olympique est-elle toujours synonyme de vie dorée ? Reportage à 13h15 sur France 2.

Un sujet de Peggy Leroy, Romain Potocki et Aymeric Guillot, diffusé à 13h15 ce samedi sur France 2.

En août dernier les athlètes et entraîneurs français revenaient des Jeux Olympiques avec une belle moisson de médailles. Un peu plus de 8 mois plus tard, l'équipe de ce reportage a voulu savoir où en étaient les deux médaillés..

Que deviennent ceux qui ont fait briller la France lors de la plus grande compétition sportive mondiale ? Une médaille est-elle toujours synonyme de vie dorée pour ces sportifs, parmi les meilleurs au monde dans leur catégorie ? Quel sacrifice ont-ils dû accepter pour monter sur le podium et faire chanter la Marseillaise ?

Le magazine 13h15 a retrouvé Dimitri Bascou, médaillé sur 110 m haies, 40 ans après Guy Drut, alors que personne ne croyait en lui. Sa vie, plus douce aujourd'hui, s'apparente pourtant à celle de Monsieur tout le monde, à la recherche d'un emploi et d'un avenir stable. Hugues Obry, escrimeur et entraîneur de légende, a lui, tourné le dos à la France… Déçu et déterminé à faire briller une autre nation où il tente de se faire "adopter".