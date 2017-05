Une nouvelle saison de Ninja Warrior débute sur TF1.

Dès le vendredi 23 juin 2017 à 21 heures sur TF1, saison 2 du jeu Ninja Warrior. Présenté par Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand.

Ninja Warrior, le parcours des héros est un jeu dans lequel les concurrents viennent se défier sur un parcours d'obstacles gigantesque, autour d'épreuves de plus en plus difficiles au fil de la compétition.

Le succès des participants repose sur leur rapidité, leur force physique, leur endurance et leur détermination. Autant de qualités indispensables pour réussir, entre autres, à vaincre le rouleau compresseur et sa force centrifuge, les terribles triangles à bascules ou à escalader à mains nues un mur lisse de 4,20 mètres.

Les participants découvriront de nouveaux parcours et de nouvelles épreuves très spectaculaires. Ils se confronteront à des épreuves encore plus dures et encore plus impressionnantes que la saison dernière.

Autre nouveauté, pour le tout premier obstacle, les participants auront le choix entre deux épreuves, une épreuve qui fait appel à la force des bras et une autre qui fait davantage appel à la force des jambes. Sauront-ils choisir la bonne option ?

Les 50 concurrents en lice affronteront un premier parcours de qualification de cinq obstacles. Les 15 participants les plus performants pourront être qualifiés pour la demi-finale et atteindre le second parcours encore plus dur, qui permettra aux 6 meilleurs d'accéder à la grande finale.

Deborah Nahon, directrice adjointe en charge des divertissements à TF1 Production : "Ce parcours d’obstacles est basé sur le dépassement de soi, à la fois sportif et mental, dans lequel agilité, adresse, capacités physiques et sang-froid sont les maîtres mots. Sur ce territoire, Ninja Warrior, le parcours des héros est le meilleur concept existant. Par ailleurs, il véhicule des valeurs très positives. Des personnes ordinaires, âgées de 18 à 67 ans cette année et venues de toute la France, vont devenir extraordinaires en affrontant un parcours réputé infranchissable. Exerçant des métiers très différents, elles tentent toutes de se dépasser et la ténacité de chacune est très palpable. Lorsque nous avons lancé le casting de cette seconde saison, nous avons pu mesurer à quel point ce programme est attendu. Nous avons reçu plus de 4 000 candidatures spontanées, le signe d’un réel engouement ! Par ailleurs, les sportifs connaissent parfaitement les versions étrangères du format, largement plébiscitées sur le digital. De nombreuses vidéos des exploits américains circulent et les sportifs en sont assez friands. Elles contribuent à faire nombre d’émules sur notre territoire."

Crédit photo © Laurent Vu.