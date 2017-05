Une pépite de Federico Fellini ce soir sur France 5 : La Dolce Vita.

En première partie de soirée ce lundi 29 mai, programmation sur France 5 de La Dolce Vita. Un grand classique de Federico Fellini (1959) avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée.

Marcello Rubini, chroniqueur mondain brillant et désabusé, sans cesse à l'affût d'échos indiscrets, revoit la belle Maddalena, une riche héritière désoeuvrée, au cours de l'une de ses sempiternelles tournées nocturnes. Il passe la nuit avec elle dans la chambre d'une prostituée. Guère plus gai, il rentre chez lui pour découvrir que sa compagne, Emma, à bout de nerfs, a essayé de se tuer. Sa lassitude est si grande qu'il ne sait trouver ni les mots, ni les gestes consolateurs. Plus tard, à l'aérodrome de Rome, Marcello assiste à l'arrivée d'une plantureuse vedette, Sylvia Rank, auprès de laquelle il va chercher une nouvelle aventure...

Palme d'or à Cannes.

Crédit photo © Pathé.