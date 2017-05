Une saison 3 pour le drama médical Code Black.

Outre-Atlantique, CBS renouvelle pour une saison 3 le drama médical Code Black. Une bonne nouvelle pour le groupe M6, futur diffuseur de cette production.

Avec Marcia Gay Harden, Boris Kodjoe Melanie Chandra, Harry Ford, Benjamin Hollingsworth, Jillian Murray, William Allen Young, Luis Guzmán.

Via Wikipedia : "les urgences de Angels Memorial Hopital sont les plus surpeuplées de la nation. Un "code noir" se produit quand il y a plus de patients que de ressources, il faut alors prier pour un miracle ou en effectuer un."