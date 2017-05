Rappel, une soirée hommage à Victor Lanoux ce samedi sur France 3.

La chaîne publique France 3 bouleverse sa programmation samedi en première et en deuxième partie de soirée pour rendre hommage au comédien Victor Lanoux. Diffusion de deux téléfilms policiers mettant en vedette celui dont on a appris la disparition jeudi.

20h55, La femme cachée.

Un polar signé Michel Favart, où Victor Lanoux endosse le costume d’un commissaire à la retraite.

Marc Delvaux est un policier solitaire à la retraite. Légende de la PJ de Lyon, handicapé par une ancienne blessure à la jambe survenue lors de l'une de ses enquêtes, il vit seul depuis la mort de sa femme dans une maison isolée au bord de la Saône, consacrant ses journées à la rédaction de ses mémoires. Un jour, son ami avocat Bernard Lerieux lui demande d'héberger Emma, une jeune femme, témoin capital dans une affaire à haut risque et qui doit rester au secret jusqu'à l'audience. Marc accepte de la protéger, mais celle-ci révèle un comportement suspect. Petit à petit, elle s'immisce dans la vie de son hôte. Quelles sont ses véritables intentions ? Est-elle venue chez Marc vraiment par hasard ?

Réalisation : Michael Favart. Scénario, dialogues : Michel Favart, Niels-Antoine Sambuc.

Avec Victor Lanoux (Marc Delvaux), Chloé Stefani (Emma), Manuel Gélin (Bernard Lerieux), Mathieu Barbet (Alain), Catherine Aymerie (Carole), Pascal Gimenez (Hervé), Valentin Jallamion (Robinson), Husky Kihal (Malek Derdour), Karin Martin Prevel (Josiane Salmon)

Victor Lanoux : "Je ne travaille que sur des choses que j’aime. Si on me soumet un scénario que je n’aime pas, je le refuse sans hésitation. Là, on m’a transmis les dix pages de La Femme cachée, et elles m’ont tout de suite convaincu. C’est une histoire qui a de l’humanité, une force et un style. En plus, j’avais envie de tourner ce genre de film… C'est-à-dire un film avec une forte tension dramatique. C’est un film comme Chabrol a pu en faire, avec du suspense et un scénario qui traite de personnages de la vie. "

22h30, Commissaire Laviolette. Episode Le crime de César.

Un mystérieux suicide dans un château, théâtre de sombres événements, où réside toute une galerie de suspects ... tels sont les ingrédients de cette enquête du commissaire Laviolette.

César Imbert est riche, puissant et redouté de tous. Notable, mari et père de famille indigne, il n'a qu'un objectif : devenir sénateur. Jusqu'à ce que le commissaire Laviolette apprenne par son ami le jeune juge Tardieu que César s’est suicidé, le jour même où il avait invité tout le gratin de la région pour fêter son anniversaire. Une mort soudaine maquillée en crime ? Pour les enquêteurs cela ne laisse aucun doute. Alors que l’adjudant de gendarmerie Joubert enchaine les fausses pistes, le criminel court toujours et perpétue de nouveaux meurtres. Entre les interventions diaboliques du tueur et les bourdes à répétition de Joubert, le commissaire Laviolette devra déployer tout son talent pour confondre le coupable.

Avec Victor Lanoux (Commissaire Laviolette), Nicolas Grandhomme (le juge Tardieu), Luc Palun (Joubert), Isalinde Giovangigli (Nicole), Nathalie Blanc (Elisabeth Laugier), Jean-Marc Michelangeli (Justin), Rémi Pedevilla (Emile Imbert)...

Librement inspiré du personnage Laviolette crée par Pierre Magnan.

Un film de Bruno Gantillo. Scénario de Paul Halter et Bruno Gantillon. Dialogues : Odile Barski.

Credit photo : LEFEBVRE François / GTV Productions (Zodiak Media) / France 3.