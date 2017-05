Valentino Rossi, l'îcône du sport italien : document dimanche dans Stade 2.

Il est sans doute l'un des sportifs les plus iconiques de sa discipline. Légende du MotoGP, Valentino Rossi, 38 ans, se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière.

C'est dans son ranch de Tavullia, en plein coeur de l'Italie, que le pilote a reçu Christian Choupin pour une immersion et une interview exclusive.

La-bas, "The Doctor" forme les talents de demain et se ressource quand il n'est pas sur les circuits. Avant le Grand Prix de France de MotoGP (ce dimanche sur France 3 à 13h30), l'Italien donne son avis sur le pilote Français Johann Zarco, qui l'a devancé lors du dernier MotoGP d'Espagne. Il se livre également sur sa carrière, sa retraite, probablement début 2018, et ses envies d'après qui devraient le guider vers les sports automobiles. Ses proches, notamment ses amis d'enfance, racontent également le pilote qui a marqué toute une génération.

Diffusion dimanche dans Stade 2 sur France 2. Ce programme débute à 17h30.