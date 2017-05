La bande-annonce française du thriller horrifique It Comes At Night.

Découvrez la bande-annonce française du film IT COMES AT NIGHT réalisé par Trey Edward Shults.

Avec Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo.

En salles le 21 juin.

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé.