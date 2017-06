20th Century Fox s'associe à l'Institut Jane Goodall pour aider à la réhabilitation de chimpanzés.

En l'honneur de la sortie prochaine de LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE, 20th Century Fox s'est associé à l'Institut Jane Goodall et à son programme de sauvetage des chimpanzés, victimes pour la plupart du commerce illégal de viande d’animaux sauvages ou du marché d'animaux de compagnie.

Mis à l'abri et soignés dans trois sanctuaires au cœur de forêts insulaires ou dans la réserve située en plaine côtière de l'Institut Tchimpounga travaillant à la réhabilitation des chimpanzés en République Démocratique du Congo, pas moins de 150 chimpanzés pourront bénéficier de ce partenariat.

“Je crois que la série des films LA PLANÈTE DES SINGES permet aux gens de penser aux grands singes et peut-être de réfléchir à la relation que nous entretenons avec eux” déclare le Dr. Jane Goodall. “Et tout ce qui peut nous inviter à penser à notre propre humanité, en comparaison au reste du royaume animal, a de l'importance. Je pense donc que les films ont été utiles”.

“C'est un honneur et un privilège de nous associer à l'Institut Jane Goodall et de contribuer aux soins nécessaires à nos plus proches cousins du monde animal” affirme le réalisateur Matt Reeves. “Au cours du tournage de l'épopée cinématographique de César, j'ai été fasciné par tout ce que j'ai appris sur les grands singes et les chimpanzés, ces primates capables de ressentir et qui savent s’organiser, élaborer des stratégies et se sociabiliser d'une manière proche de celle des humains. Notre espoir est que ce volet réinventé de la franchise LA PLANETE DES SINGES déclenche auprès des jeunes générations une toute nouvelle prise de conscience, une sensibilité et du respect envers ces espèces majestueuses”.

Les réserves naturelles insulaires où la plupart de ces chimpanzés vivent à présent, leur offrent non seulement des conditions d'habitat partiellement similaire à leur environnement naturel d'où ils ont été arrachés, mais également l'opportunité de construire ensemble en milieu sauvage, des communautés sociales solides et dynamiques – une véritable seconde chance.

De la même manière que les singes dans le film travaillent ensemble à fonder leur propre communauté, les chimpanzés de Tchimpounga, établissent leur communauté à eux. Nombre d'entre eux n'ont aucun lien de parenté et c'est donc par un minutieux travail d'observation et d’étude de personnalités que les membres de l'Institut parviennent à rassembler les chimpanzés susceptibles de s'épanouir ensemble au sein de leur communauté dans la réserve.

“Les grands singes sont principalement menacés par la chasse et le trafic d'espèces sauvages. Bon nombre des chimpanzés recueillis par l'Institut Jane Goodall étaient des orphelins et voués à devenir des animaux de compagnie ou d'attraction” explique Carlos Drews, directeur exécutif de l'Institut. “Si dans certaines régions, l'utilisation des grands singes en tant que divertissement diminue, dans d'autres au contraire, elle augmente. Il est non seulement inutile de se servir des chimpanzés et autres grands singes comme moyen de divertissement, mais la morale impose aussi de trouver des alternatives. Des films comme LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE qui font concrètement appel à la performance de merveilleux acteurs humains et font usage d'images digitales, démontrent à tout le monde qu'une meilleure voie existe, capable de préserver les chimpanzés et tous les animaux.”

En témoignage de sa reconnaissance pour ce partenariat, l'Institut a donné au centre d'accueil de l'île de Tchindzoulou, la plus grande des trois réserves insulaires congolaises, le nom de César, héros du film LA PLANÈTE DES SINGES : SUPRÉMATIE.