250 grammes de shit en direct le 25 juin.

Dimanche 25 juin en première partie de soirée, diffusion en direct de 250 GRAMMES DE SHIT.

Une comédie jouée au Théâtre Michel à Paris. Pièce écrite par Alexis Cadrot, mise en scène par Guillaume Clérice. A découvrir sur la chaîne Comédie+.

Pour mettre l’ambiance dans sa soirée, Dimitri, 35 ans, a acheté du shit… mais plus personne ne fume ! En prime, le dealer s’incruste dans la fête pour draguer sa sœur, sous l’œil de sa femme et de son voisin pas convaincus par cette soudaine mixité sociale. La soirée s’annonce difficile car le plus dangereux, dans la drogue, c’est de faire des mélanges…

Avec Julien Birman, Alexis Cadrot, Alexandra Chouraqui, Agnès Miguras, Victor Pontecorvo.

Crédit photo © La Compagnie des Indes.