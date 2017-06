6 décennies de pop culture britannique du 14 juillet au 20 août sur ARTE.

Du 14 juillet au 20 août 2017 sur ARTE, du vendredi au dimanche, le “Summer of Fish ‘n’ Chips” retrace et célébre six décennies de pop culture britannique à travers des films cultes et marquants comme The Queen, Good Morning England, Highlander, Coup de foudre à Notting Hill, ou Shaun of the Dead, des concerts et des documentaires consacrés aux artistes et groupes britanniques les plus emblématiques: Les Rolling Stones, Depeche mode, The Pink Flyod, The Cure, Sting… ​

Une programmation exceptionnelle présentée par celui qui, il y a tout juste 40 ans, inventait le punk avec les Sex Pistols : John Lydon, alias Johnny Rotten.

Vendredi 14 juillet

22.50 UNITED KINGDOM OF POP (1)

23.40 UNITED KINGDOM OF POP (2)

00.35 MONTY PYTHON LIVE (MOSTLY) – ONE DOWN FIVE TO GO

Samedi 15 juilllet

23.25 PULP – A FILM ABOUT LIFE, DEATH AND SUPERMARKETS

00.55 RADIOHEAD EN CONCERT – LOLLAPALOOZA BERLIN 2016

Dimanche 16 juillet

11.05 FASCINATION GRATTE-CIEL – THE SHARD À LONDRES

11.35 L’ANGLETERRE ET SON HYMNE SECRET – HISTOIRE DE “LAND OF HOPE AND GLORY”

17.15 DAVID HOCKNEY : LE TEMPS RETROUVÉ

18.10 PERSONNE NE BOUGE ! – SPÉCIAL BRITPOP

20.55 GOOD MORNING ENGLAND

23.05 THE ROLLING STONES : HAVANA MOON

00.05 MOI, PETER SELLERS

02.20 EDWARD ELGAR – “CONCERTO POUR VIOLON EN SI MINEUR”

Vendredi 21 juillet

22.50 101 – DEPECHE MODE

00.55 24 HOUR PARTY PEOPLE

Samedi 22 juillet

00.05 PINK FLOYD “P.U.L.S.E” – THE DARK SIDE OF THE MOON LIVE

00.55 BERLIN LIVE – MUNGO JERRY

Dimanche 23 juillet

20.55 THE QUEEN film

22.35 THE QUEEN documentaire

00.05 IL ÉTAIT UNE FOIS... “THE QUEEN”

Vendredi 28 juillet

22.25 QUEEN BEHIND THE RHAPSODY

23.25 LONDON BEAT

00.20 SLEAFORD MODS

Samedi 29 juillet

00.20 DEEP PURPLE, HELLFEST 2017

01.50 WACKEN 2015 : TRIBUTE TO JUDAS PRIEST

Dimanche 30 juillet

20.55 HIGHLANDER

22.40 ROBIN HOOD – EN VERT ET CONTRE TOUS

23.30 ARTHUR – L’INVENTION D’UN ROI

Vendredi 4 août

22.20 JOE COCKER – MAD DOG WITH SOUL

23.15 MESSAGE TO LOVE : THE ISLE OF WIGHT FESTIVAL 1970

Samedi 5 août

00.20 THE CURE LIVE IN PARIS

01.20 BERLIN LIVE – EDITORS

Dimanche 6 août

20.50 SHAUN OF THE DEAD

23.15 LE VOYEUR

Vendredi 11 août

22.25 QUATRE GARÇONS DANS LE VENT

23.50 SGT. PEPPER’S MUSICAL REVOLUTION

00.50 JOHN LENNON : LIVE À NEW YORK CITY

Samedi 12 août

00.45 NOEL GALLAGHER AU ZÉNITH DE PARIS

02.05 BLUR EN CONCERT AU ZÉNITH DE PARIS

Dimanche 13 août

20.50 AUX FRONTIÈRES DES INDES

21.50 LE CASSE DU SIÈCLE (1)

00.10 LE CASSE DU SIÈCLE (2)

Vendredi 18 août

23.15 STING EN CONCERT À L’OLYMPIA DE PARIS

Samedi 19 août

23.25 PJ HARVEY AUX NUITS DE FOURVIÈRE

00.35 TINDERSTICKS/THE DIVINE COMEDY À LA PHILHARMONIE DE PARIS

Dimanche 20 août

20.50 COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL

21.50 BRITISH STYLE

23.45 LE TESTAMENT D’ALEXANDER MCQUEEN