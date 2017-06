6ter propose en août Le jour le plus chat puis Le jour le plus chien.

Le 8 août, c’est la journée internationale du chat. L'occasion d'une programmation spéciale sur la chaîne 6ter...

A 21 heures, Garfield 2. Film d’animation de Tim Hill, avec les voix de Sébastien Cauet et Virginie Efira

À 22h50, Un bêtisier des vidéos de chats. Les supercats du web sont de retour dans cette compilation.

Puis en fin de soirée, documentaire de Disney Nature, commenté par le comédien Pascal Elbé : Félins. Réalisé par Keith Scholey & Alastair Fothergill.

Les chiens aussi auront le droit à leur journée spéciale et c’est le 26 août que ça se passera !

En journée, retrouvez 3 téléfilms..."qui ont du chien" : “Le chien qui a sauvé l’été”, “Un amour de chien” et “Un chien très chanceux”. Et en soirée, découvrez “Le zapping le plus chien”, un bêtisier inédit.