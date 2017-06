A ne pas louper à 13h15 sur France 2, le document L'envol de Sacha.

Les téléspectateurs de France 2 ont fait connaissance en 2012, lors du magazine 13h15, de Sacha, un enfant handicapé qui a réalisé son rêve grâce à son père : faire le tour du monde en train.

Nouveau document de Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin, Smaïn Belhadj, proposé ce samedi 10 juin à 13h15.

A 18 ans, Sacha a déjà fait bien plus que les adolescents de son âge. A 13 ans, il avait déjà fait le tour du monde avec son père Franck. Aujourd’hui, il se lance un nouveau défi : ouvrir des gîtes pour permettre à tous les enfants qui lui ressemblent de prendre de vraies vacances.

Cela pourrait paraître simple, mais Sacha n’est pas un garçon comme les autres. Il est né avec une maladie génétique qui provoque une légère déficience mentale: le syndrome de Williams-Beuren. Malgré cela, Franck n’a jamais cessé de stimuler son fils. Le voyage et le dépaysement sont devenus la base de sa méthode d’éducation. Il obtient d’excellents résultats avec Sacha qui est de plus en plus autonome.

Mais la méthode de Franck peut-elle être efficace avec d’autres enfants ? En France, 170.000 familles ayant un enfant handicapé mental ne prendraient jamais de vacances. Franck a eu l’idée de créer, pour elles, des « Handi-gîtes » avec des activités éducatives adaptées.

L'équipe de ce reportage a suivi Sacha et son père dans leur nouvelle aventure. Ils ont accueilli Séverine et ses trois enfants, dont Alice, atteinte du même syndrome que Sacha. Tous ensemble, il sont partis dans les Pyrénées pour une randonnée de plusieurs jours…