A voir ce soir : un numéro inédit de J'irai dormir chez vous, au Nicaragua.

A ne pas rater ce jeudi si vous êtes fan du sympathique rendez-vous J'irai dormir chez vous. Début de la diffusion de la nouvelle saison.

Dès 20h50 sur France 5.

Pendant longtemps, le Nicaragua a été le théâtre d'une guerre civile. Antoine de Maximy commence son voyage à Managua la capitale. Il cherche le centre ville et apprend que celui-ci n'existe plus depuis une quarantaine d'années, détruit par un tremblement de terre. L'atmosphère est particulière mais il y rencontre tout de même Hector et Tomasa.

Puis il file à Telpaneca, une petite ville paisible, dans le nord du pays. Entre César qui accueille Antoine croyant arriver dans un café, et Ian qui l'invite au dispensaire, le voyageur constate que le Nicaragua est désormais un pays serein.

Pour terminer son voyage, le globe-squatteur veut aller sur la côte Caraïbe. Atteindre le petit village de Tasbapauni est compliqué, car il faut trouver un bateau, mais l'accueil dans ce coin de paradis du bout du monde est au rendez-vous.