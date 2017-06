A voir le 29 juin, Secrets d'histoire inédit : La Légende noire de la reine Margot.

Jeudi 29 juin en première partie de soirée sur France 2, un numéro inédit du magazine Secrets d'Histoire à ne pas louper: La Légende noire de la reine Margot.

Proposé par Jean-Louis Remilleux. Présenté par Stéphane Bern. Réalisé par Philippe Vergeot (plateaux et évocations) et Marie-Laurence Rincé et Olivier Trives (sujets).

Stéphane Bern vous emmène à la découverte de l’une des femmes les plus fascinantes, intrigantes et envoûtantes de l’histoire de France, Marguerite de Valois.

Issue d’une famille illustre, les Valois, la jeune Marguerite va vivre des événements tragiques qui vont la détourner d’une destinée qui semblait toute tracée. Mariage raté, conflit avec sa mère, rumeurs, fantasmes, débauches, religion et divorce…Tous les ingrédients d’une grande saga extraordinaire et unique sont réunis.

Depuis le château d’Amboise en Indre-et-Loire, jusqu’au château de Cazeneuve en Gironde, vous allez suivre le quotidien de cette femme en pénétrant dans les secrets des châteaux qui l’ont vu vivre et aimer.

Les intervenants :

- Nicolas Le Roux

- Eliane Viennot

- Anne-Valérie Solignat

- Jean-François Solnon

- Nicolas Angard

- Virginie Girod

- Danièle Thompson (La scénariste du film de Patrice Chéreau "la Reine Margot")

- Nicolas de Barry (Le parfumeur qui a recréé le parfum de la Reine Margot)

Les lieux :

- Château d'Amboise

- Château de Cazeneuve à Préchac en Gironde

- Le Louvre

- Château de Saint-Projet dans le Tarn-et-Garonne

- Musée de Condé au Château de Chantilly

- Château de Nérac dans le Lot-et-Garonne

- Musée de la Renaissance à Ecouen

- Les Archives Nationales

- L'Hôtel de Sens à Paris dans le Marais

- La Cinémathèque pour les costumes du film de Patrice Chéreau

Crédit photo © SEP.