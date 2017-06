Actuellement en tournage : Gilbert Montagné, dis-moi ce que tu vois ?

La réalisatrice Ann Dorr suit actuellement avec ses équipes Gilbert Montagné, pour un document de 52 minutes. Elle a eu envie de faire son portrait et de comprendre comment il voyait. Gilbert a lui aussi une petite caméra pour filmer comme il voit.

Le résultat, produit par Ego produciton, sera à découvrir à la rentrée sur France 3 Paris Ile de France.

Gilbert Montagné a réussi depuis sa plus jeune enfance à transcender son handicap de malvoyant pour construire son rêve, être artiste et ensuite, il s’est servi de sa notoriété comme levier pour aider la cause du handicap. Pour faire gagner en autonomie et en dignité les handicapés visuels, il est à l'origine de l’audio description, les arrêts de bus sonores, la touche sonore sur les claviers des distributeurs de billets et depuis 2007 un rapport ministériel sur le handicap visuel pour lequel il continue à se battre et à interpeller les instances politiques.

Les premières séquences ont été tournées dans l'Allier à Saint-Léon dans le village de sa grand-mère, là où en écoutant le chant des oiseaux il a écrit son tube The Fool.