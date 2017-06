Agatha Raisin, nouvelle comédie policière du dimanche soir sur France 3.

A partir du dimanche 25 juin à 20h55 sur France 3 : la série britannique AGATHA RAISIN.

Incurable citadine, Agatha Raisin est une professionnelle spécialisée dans les relations publiques qui à l’aube de ses cinquante ans décide d'abandonner sa vie à Londres dans l'espoir de prendre un nouveau départ dans le village faussement calme de Carsley. Bien qu’elle ait décidé de gagner la confiance des habitants, tout ne se déroule pas comme prévu. Les évènements vont prendre un tour particulier lorsqu’il lui faudra prouver qu’elle n’est pas un assassin. Mais cette situation inédite la conforte dans son nouveau hobby d’enquêtrice.

Aidée de sa fidèle Gemma, et de son ancien collaborateur Roy, l’énergique Amanda fera preuve d’opiniâtreté, de cocasseries, et ténacité pour débusquer les criminels. Cette Miss Marple des temps moderne prouvera au fil des épisodes qu’elle est une bonne détective… mais aussi un cœur à prendre.

« Entre Agatha Christie et l’inspecteur Barnaby, des suspenses incisifs, humoristiques, intelligents et suprêmement distrayants… » The Times .

Episode 1 : Les promeneurs de Dembley. Agatha ne recule devant rien pour s’intégrer dans son village : après la quiche, la voilà accro à la randonnée en groupe ! Dans la foulée, les sentiers pédestres révèlent aux fiers randonneurs toute l’ancestrale beauté des environs de Carsley. Mais quand des coups de fusil viennent interrompre la promenade, Agatha apprend le conflit entre Jessica Tarnick la militante du groupe, et Charly Fraith, le propriétaire des terres cultivées : entre la lisière du champ, ou l’ancienne voie romaine recouverte de cultures, on ne choisit pas ! Cependant, à Barfield House, Charly Fraith organise une projection caritative du film « Tueurs de dames ». Il apprécie Agatha pour en avoir assuré la promotion. Mais lorsque le corps de Jessica est retrouvé sans vie dans les blés dorés, Charly est le premier suspecté. Agatha va reprendre l’enquête en main…

Saison 1 inédite (8 x 90’).

Avec : Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Lucy Liemann (Sarah Bloxby) Matt McCooey (Bill Wong) Rhashan Stone (Jez Bloxby) Mathew Horne (Roy Silver) Katy Wix (Gemma Simpson) Caroline Langrishe (Sheila Cummings) Hermione Norris (Jo Cummings Brown).