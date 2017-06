Agnès Molinier nouvelle rédactrice en chef de l'édition du 20H semaine de France 2.

Sur proposition d'Alexandre Kara, directeur de la rédaction, Yannick Letranchant, directeur exécutif en charge de l’Information, nomme Agnès Molinier rédactrice en chef de l'édition du 20H semaine de France 2.

Elle remplacera Agnès Vahramian qui, après trois ans passés au sein de la rédaction en chef de l'édition du 20H de France 2, a souhaité exercer d’autres fonctions au sein de la direction exécutive de l’information.

Cette nomination prendra effet le 14 août 2017.

Agnès Molinier, diplômée de l'école de journalisme de Bordeaux, commence sa carrière à France 3 Régions en 1983 et présente notamment les JT à Limoges et Poitiers. En 1990, elle rejoint le 19/20 et le Soir 3, en charge du social et de l’agriculture. En 1994, elle intègre France 2 comme rédacteur reporteur au service économie, chargée du social, puis au service sciences et environnement. En 1997, elle devient grand reporteur pour le magazine Envoyé Spécial. En 1999, elle revient à la rédaction de France 2 au service société, puis sciences et environnement et devient chef de service politique intérieure / économie en 2003, puis rédactrice en chef du 13h de France 2 en 2011. En avril 2014, elle est nommée directrice adjointe de la rédaction nationale de France 3. Depuis janvier 2016, Agnès Molinier était directrice adjointe opérationnelle en charge des tranches d'information du matin et mi-journée (Télématin, 12/13, 13h).