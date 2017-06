Agnès Vahramian désormais correspondante permanente de France Télévisions à Washington.

Sur proposition d’Etienne Leenhardt, Chef du service Enquêtes et Reportages, Alexandre Kara, Directeur de la Rédaction Nationale, nomme Agnès Vahramian correspondante permanente de France Télévisions à Washington.

Elle prendra ses fonctions à compter du 1er septembre 2017. Elle succède à Valérie Astruc, qui intègre le service politique.

"Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble et du Centre Universitaire d’Etudes du Journalisme de Strasbourg (CUEJ), Agnès Vahramian débute sa carrière en tant que journaliste en 1990, en couvrant la chute du mur de Berlin. Puis, pendant trois ans, elle travaille en tant que journaliste indépendante en Yougoslavie avant d’intégrer en 1994 le service « Informations Générales » de France 2 en tant que reporter. De 1999 à 2003, elle est grand reporter au service de politique étrangère de France 2, où elle couvre la guerre d’Irak en 2003, ou encore les conflits du Proche-Orient. En 2006, Agnès Vahramian devient reporter pour Envoyé Spécial avant de mettre en place et de co-diriger « Envoyé Spécial, la suite ». Elle crée parallèlement l’émission mensuelle de la chaîne parlementaire « Tombé du ciel » et présente un magazine d’info-détente « C’est plus que des vacances ». En 2011, elle devient rédactrice en chef adjointe de l’émission « Envoyé Spécial ». Puis, en juin 2013, elle est nommée directrice adjointe de la rédaction de France 2, avant de devenir rédactrice en chef du 20h de France 2 en juin 2014."