Ali Baddou sur France 5 la saison prochaine pour animer C l'hebdo.

On l'a entendu Ali Baddou lors du beau document Le Maroc vu du ciel, sur France 2. On le retrouve ce soir dans Drôle d'endroit pour une rencontre, à 22h45 sur France 3.

Et selon les informations du Parisien, il présentera à partir de la rentrée sur France 5 C l’hebdo, la déclinaison du samedi de C à vous.

Un rendez-vous jusqu'ici présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, qui va désormais s'occuper de l'animation de C à vous. A noter qu'Ali Baddou sera son joker durant ses congés.

Quant à Drôle d’endroit pour une rencontre, magazine culturel peu suivi, il ne devrait pas être reconduit.

Crédit photo © François Roelants - France 3..