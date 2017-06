Altice et Netflix concluent un partenariat mondial couvrant notamment la France.

Altice annonce aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Netflix qui permettra aux clients d'Altice de profiter des contenus de Netflix sur tous leurs écrans en France, au Portugal, en Israël et en République Dominicaine.

Le lancement de Netflix sur les plateformes d'Altice permettra aux abonnés du groupe d'accéder à tout moment aux contenus du service de streaming : séries originales, films, documentaires, stand-ups, ainsi que de nombreux programmes pour enfants.

L'accord avec Netflix fait suite aux investissements d'Altice dans le sport et les contenus, avec notamment les créations originales d'Altice Studio, l'acquisition de droits pour des séries et films, ainsi que des partenariats de distribution nationaux ou mondiaux.

La France sera le premier pays dans lequel Altice lancera Netflix. Le service sera notamment proposé dans les offres SFR FAMiLY!, à partir du 13 juin.

Le déploiement se poursuivra dans les autres pays d'Altice courant 2017.

Michel Combes, Directeur Général d'Altice, souligne : « Nous sommes ravis de ce partenariat mondial avec Netflix. Grâce à notre stratégie axée sur les contenus, nous nous engageons à proposer à nos clients les meilleurs programmes et l'ajout de Netflix vient renforcer l'attrait de nos deux marques auprès des clients Altice. »

Reed Hastings, Directeur Général de Netflix, ajoute : « Avec ce partenariat mondial et grâce à plus de 1 000 heures de nouveaux contenus originaux programmés sur Netflix en 2017, les clients d'Altice pourront profiter, partout et à tout moment, des meilleurs divertissements sur une même plateforme. »