Anne-Laurie, Daisy, Véronique, Sonia ou Alicia : qui sera Reine du shopping sur M6 ?

Présenté par Cristina Cordula dès 17h25 sur M6, le rendez-vous Les reines du shopping a pour thème cette semaine Branchée avec un imprimé fleuri.

Les 5 prétendantes sont :

Anne-Laurie, 18 ans, lycéenne au style classique, n'aime pas beaucoup les imprimés et encore moins les imprimés fleuris ! L'adolescente ouvrira la compétition stressée mais fera preuve d'une ténacité exemplaire…

Daisy, 31 ans, coiffeuse au style rock, a beau être enchantée par le thème, elle sait qu'il lui faudra affronter une difficulté supplémentaire par rapport à ses camarades de jeu : accorder le mieux possible l'imprimé fleuri à ses tatouages sur les bras !

Véronique, 52 ans, peinera à dénicher pendant son shopping la fine fleur des tenues adaptées pour le thème. Les essayages de cette adepte de la sapologie seront souvent sujet à critiques au showroom, à tort ou à raison ?

Sonia, 35 ans, cadre en banque, se lancera très sûre d'elle à l'assaut des boutiques parisiennes mais aura tendance à confondre sexy et branché ce que ses rivales ne manqueront pas de relever…

Alicia, 43 ans, se plait à dire qu'elle parcourt les grandes capitales du monde pour acheter ses vêtements et chaussures. Séduite par ses essayages, elle en perdra la notion du temps…

Anne-Laurie, Daisy, Véronique, Sonia et Alicia devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Branchée avec un imprimé fleuri » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !