ARTE, PBS et PBS Distribution signent un accord pluriannuel de co-développement documentaire.

ARTE France, PBS et PBS Distribution ont signé un accord pluriannuel portant sur le développement de plusieurs documentaires. Cet accord appelle les parties à mutuellement investir dans le développement de programmes documentaires ambitieux.

Les projets, qui iront de programmes unitaires à des séries documentaires de plusieurs heures, seront sélectionnés en fonction des besoins de programmation de PBS, ARTE France et des diffuseurs internationaux.

ARTE France, PBS, WGBH et PBS Distribution entretiennent des liens depuis longtemps, est-il soulginé ; cet accord vient renforcer encore davantage la coopération en matière de production de programmes.

« Conscients des défis économiques et éditoriaux auxquels fait face le marché international du documentaire, il est parfaitement logique pour nous d’unir nos forces sur certains thèmes clés présentant un intérêt commun » déclare Bruno Patino, Directeur éditorial d’ARTE France.

L’accord de développement prévoit jusqu’à quatre projets par an, dans une multitude de genres, dont le documentaire d’histoire, l’investigation, la culture, les sujets de société et la géopolitique. La décision d’investir dans un projet sera prise conjointement par l’ensemble des parties.

(PBS, réseau public américain de télévision, offre aux Américains la possibilité d’explorer de nouvelles idées et de nouveaux horizons via ses contenus télévisuels et numériques. Chaque mois, l’audience de PBS atteint près de 100 millions de téléspectateurs et près de 28 millions de spectateurs en ligne, invités à explorer le monde de la science, de l’histoire et des affaires publiques, à découvrir une diversité de points de vue. La vaste gamme de programmes de PBS a régulièrement été récompensée par les prix les plus prestigieux de l’industrie.)