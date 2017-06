ARTE Radio organise de nouveau un concours dédié à tous les amoureux du son.

En partenariat avec Slate et Sennheiser, les Audioblogs d’ARTE Radio organisent, pour la troisième année consécutive, leur concours dédié à tous les amoureux du son, professionnels ou amateurs.

Envoyez le podcast intime de votre été et remportez une diffusion rémunérée sur le site d’ARTE Radio.

"Vos sauts à l’élastique ou vos randos avec grand-mère, vos amours à la plage ou vos boulots galère, vos journées sans horaires et vos nuits pas très claires… faites vibrer nos oreilles au son de votre intime été : une histoire racontée à la première personne du singulier. Comme un selfie mais tout en son, comme un échantillon de votre vie, de notre monde et de la saison."

Le podcast gagnant sera diffusé et son auteur(e) rémunéré(e) par la radio web d’ARTE.

1er prix : une diffusion rémunérée sur ARTE Radio, une diffusion sur Slate.fr, un casque audio Sennheiser HD 25.

2ème et 3ème prix : un casque audio Sennheiser HD 25 et un abonnement d’un an aux Carnets de Syntone, revue de l’écoute.

Le jury : Charlotte Pudlowski (rédactrice en chef et responsable des podcasts de Slate.fr), Mélissa Bounoua (rédactrice en chef adjointe de Slate.fr), Silvain Gire (responsable éditorial d’ARTE Radio), Thomas Guillaud-Bataille (auteur radio et coordinateur des Audioblogs).

Envoyez votre production (4 min maximum) au format MP3 à audioblog@artefrance.fr, avec un titre, une photo (1Mo maximum), un court texte de présentation et vos coordonnées (nom, prénom et adresse postale).

Date limite d’envoi : jeudi 31 août 2017 inclus.

Le mot « concours radio été 2017 » devra figurer en objet de votre courrier électronique.