Audiences du jeudi 1er juin : Alice Nevers loin devant, échec pour The Five.

Jeudi 1er juin en première partie de soirée, TF1 proposait les épisodes 7 et 8 de la saison 15 de la série française Alice Nevers : Esprit es-tu là ? et Cas d'urgence. Ces inédits, avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli, Andréa Ferréol, obtiennent l'audience suivante : moyenne proche de 5.1 millions de téléspectateurs. 5.4 millions pour le 1er épisode.

Du football féminin sur France 2, faits assez exceptionnel en Prime sur une des 3 plus grandes chaînes. La finale de la Ligue des champions féminine, opposant les joueuses de Lyon et du PSG, attirent 2.7 millions de personnes.

Débuts de la série The Five sur France 3, avec les parties 1/10, 2/10 et 3/10. Un polar interprété notamment par Tom Cullen. Moyenne de seulement 1.8 million d'amateurs pour les deux premiers épisodes. 2 millions pour celui de 21 heures.

Une rediffusion sur M6 : le film Taken 2, produit par Luc Besson, avec Liam Neeson et Maggie Grace. Environ 2.2 millions de téléspectateurs devant ce suspense.

Crédit photo © Philippe Warrin - TF1.