Audiences du mercredi 31 mai : Grey's anatomy leader, France 2 très faible.

Mercredi 31 mai 2017, en première partie de soirée, TF1 poursuivait la diffusion de la saison 13 de la série américaine Grey's Anatomy avec les épisodes Cause perdue et Corde sensible. Vus par une moyenne de 4.3 millions de téléspectateurs. 4.6 millions pour l'épisode de 21 heures.

Changement de programmation sur France 2 au même moment : out L'émission politique, officiellement pour cause d'indisponibilité d'invités...A 10 jours des Législatives...Une rediffusion de l'épisode Comme un oiseau sans ailes, issu de la série française Alex Hugo, a remplacé le rendez-vous politique. Seulement 2 millions d'amateurs.

Carole Gaessler nous emmenait au fil de l'Allier sur France 3. Le magazine Des racines et des ailes obtient l'audience suivante : 2.8 millions de téléspectateurs.

Un numéro très particulier de Patron Incognito était visible sur M6. Le PDG ayant participé à cet inédit est décédé il y a quelques jours. Mais la famille a souhaité que la chaîne le diffuse. Environ 2.3 millions de personnes ont vu ce programme.

Crédit photo Samuel Le Bihan, héros d'Alex Hugo © François Lefebvre - France 2.