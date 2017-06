Découvrez la bande-annonce alléchante d'Au revoir là-haut, film de et avec Albert Dupontel.

Parmi les films francophones les plus attendus du second semestre, Au revoir là-haut. De et avec Albert Dupontel.

Découvrez les premières images de ce long-métrage visible en salles dès le 25 octobre.

Avec Laurent Lafitte, Nahuel Perez Biscayart, Héloïse Balster, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie Thierry...

Scénario : Pierre Lemaitre, Albert Dupontel.

Novembre 1918. A quelques jours de l'Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d'une mort certaine. Rien en commun entre ces deux hommes si ce n'est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l'ordre d'un assaut absurde, brise leurs vies en même temps qu'il lie leurs destins. Sur les ruines du carnage de la Première Guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre : Pradelle s'apprête à faire fortune sur le dos des morts tandis qu'Albert et Edouard, condamnés à vivre, vont tenter de monter une arnaque monumentale.