Bande-annonce de la comédie Rattrapage, en salles dès le 9 août 2017.

Réalisé par : Tristan Seguela.

Avec : Anthony Sonigo, Jimmy Labeeu, Tanguy Onakoy, Max Baissette de Maglaive, Vincent Desagnat.

Guillaume et ses amis ont prévu d'aller au plus grand festival de musiques électroniques du monde pour fêter leur bac sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu’il devra réviser tout le week-end ! Seul à avoir le permis pour conduire sa bande d'amis, ces derniers arrivent à le convaincre de ne rien dire à ses parents et de venir quand même. Ils promettent de l’aider à étudier sur place. Un plan imparable… Enfin… c’est ce qu’ils croyaient.