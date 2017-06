Bande-annonce du film The Last Girl, avec Gemma Arterton et Glenn Close.

Découvrez la bande-annonce du film THE LAST GIRL - Celle qui a tous les dons.

Prix du Public à Gerardmer.

Scénario de Mike Carey. Librement inspiré de son roman. Réalisé par Colm McCarthy.

Avec Gemma Arterton, Glenn Close & Paddy Considine.

Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient prisonniers un groupe d’enfants peu ordinaires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, demeurent capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble être la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en compagnie de son professeur, de deux soldats et d’une biologiste qui ne voit en elle qu’un cobaye indispensable à la découver te d’un vaccin. Dans une Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son propre sort comme de celui de l’humanité tout entière.

En salles le 28 juin.