Benoît Thévenet prend les commandes du Magazine de la santé dès ce lundi.

Dès ce lundi 26 juin à 13h40, France 5 propose la version estivale du Magazine de la santé. En direct et durant 4 semaines. Au programme : l’actualité de la santé et du bien-être, des reportages et des explications et de la bonne humeur !

Benoît Thevenet entouré de deux chroniqueurs et un invité décryptent l’info santé chaque jour. Les téléspectateurs peuvent réagir et poser leurs questions par SMS ou via internet. Et en deuxième partie d’émission, le meilleur des « docs du mag santé» pour offrir une immersion dans le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients. Et pour finir en 1min30, la sélection des livres de poche pour l’été de Marina Carrère d’Encausse et Gérard Collard.

Les chroniqueurs qui accompagnent cet été Benoît Thevenet sont :

Maroussia Renard pour la santé vue sous l’angle de l’économie.

Emma Strack pour la santé sur le web Setti Dali pour la conso-santé.

Rudy Bancquart pour la politique et la santé.

Pr Catherine Jousselme - pédopsychiatre.

Pr Françoise Forette - gériatre.

Dr Gérald Kierzek - urgentiste.

Dr Matthieu Calafiore - médecin généraliste.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.