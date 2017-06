Bernard Laporte, président de la Fédération Française de rugby, s'exprime dans Stade 2.

Dimanche à 17h30 sur France 2, lors du magazine Stade 2.

Au lendemain du dernier test-match du XV de France face à l'Afrique du Sud, Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, sera en plateau aux côtés de Céline Géraud.

Il viendra s'exprimer sur son aller-retour, la semaine dernière à Durban (Afrique du Sud), avant le deuxième match de l'Equipe de France, qui en a surpris plus d’un, sans que cela n’empêche les Bleus de subir une nouvelle défaite. Quel jugement porte-t-il sur l’équipe et sur son encadrement ? Qu’entend-il faire pour que les Bleus redeviennent une équipe qui gagne et quelles leçons tirer de cette saison ?

