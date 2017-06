Bolchoï de Moscou : 8 ballets à vivre en exclusivité sur grand écran.

"Laissez-vous emporter par Ekaterina Krysanova et Igor Tsvirko, deux étoiles de la troupe russe qui s’aiment, s’affrontent et se retrouvent, dans un mélange harmonieux et intense de ballet classique et moderne, entre sensualité, grâce et prouesse technique".

Entre octobre prochain et juin 2018, trois ballets historiques recréés par Alexeï Ratmansky (Le Corsaire, Roméo et Juliette et Les Flammes de Paris) seront retransmis sur grand écran aux côtés de La Dame aux camélias de John Neumeier et La Mégère apprivoisée signée Jean-Christophe Maillot.

Trois classiques intemporels de la scène moscovite complèteront la saison : Giselle, Casse-Noisette et Coppélia.

Les ballets d'un des plus préstigieux théâtre du monde, seront diffusés en exclusivité dans plus de 1700 cinémas dont 160 partout en France par satellite en direct de Moscou. Filmés spécialement pour le grand écran, ces spectacles grandioses seront accessibles à tous dans des conditions d’image et de son exceptionnelles : images HD et son numérique 5.1

