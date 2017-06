Bordeaux est-elle un mirage ou un eldorado rêvé ? Enquête dans Capital.

Sur le plan touristique, la partie est déjà gagnée: Bordeaux vient d'être élue « destination la plus attractive au monde », selon le guide Lonely Planet. Mais même pour y vivre, Bordeaux décroche la palme devant Toulouse ou Nantes : 38% des Français aimeraient s’y installer.

Cadre de vie, climat, océan proche et bientôt TGV à deux heures de Paris, cette ville en pleine renaissance a en effet de quoi faire rêver… mais avec 10.000 résidents de plus par an, Bordeaux est sous tension.

Travail, logement, coût de la vie : quelle réalité attend les nouveaux arrivants ? La ville est-elle active pour séduire et accueillir entreprises, indépendants ou salariés ? Bref, Bordeaux est-elle un mirage ou un eldorado rêvé ? Enquête ce dimanche soir dans le magazine Capital, présenté dès 21 heures par Bastien Cadeac sur M6.

Crédit photo © Pierre Olivier/M6