Box-office aux États-Unis : Tom Cruise nettement battu par Wonder Woman.

Box-office aux États-Unis, estimations du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2017.

Pour le deuxième week-end consécutif, WONDER WOMAN est leader. Visible dans près de 4200 cinés, ce long-métrage engrange 57 millions de dollars de recettes ces 3 derniers jours. Superbe cumul de 205 millions en 10 jours ! Le budget, hors gros frais marketing, est d'environ 150 millions de $ et les recettes mondiales sont déjà de 435 millions.

Surprise, la grosse nouveauté THE MUMMY, avec Tom Cruise, est très largement distancée. 32 millions de dollars de recettes "seulement", pour un parc supérieur à 4000 cinémas. Budget de production estimé à 125 millions de dollars selon boxofficemojo (hors frais promo XL).

L'animé CAPTAIN UNDERPANTS complète le trio de tête. Près de 45 millions de $ de recettes en 10 jours.

PIRATES DES CARAIBES 5 recule au 4ème rang. 136 millions de recettes à ce jour, près de 530 à travers la planète. Le budget de prod est de 230 millions de $. Somme à laquelle il faut ajouter d'énormes frais marketing.

Et GARDIENS DE LA GALAXIE 2 se classe 5ème malgré déjà une belle ancienneté. 366 millions de recettes en 38 jours ; 828 millions dans le monde. Budget de production : 200 millions.

La nouveauté MEGAN LEAVEY s'installe en huitième position avec un peu moins de 4 millions de recettes. Autre film sorti vendredi, IT COMES AT NIGHT fait mieux avec 6 millions de recettes et une 6ème place au classement.