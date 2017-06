Box-office hebdo : Pirates des Caraïbes 5 reste solide leader devant Marie-Francine.

Box-office hebdomadaire en France, semaine du mercredi 31 mai au mardi 6 juin 2017.

Pirates des Caraïbes 5 domine de nouveau le classement, très facilement avec 909.000 spectateurs. Soit 2.26 millions en 2 semaines.

La comédie française Marie-Francine, de et avec Valérie Lemercier, s'installe en deuxième position. Correct mais sans éclat avec 370.000 entrées environ. Mais c'est nettement mieux que le démarrage du bidesque 100% Cachemire : 197.000 spectateurs en semaine 1 fin 2013.

Le podium est complété par Le roi Arthur : la légende d'Excalibur. 141.000 entrées, 678.000 depuis sa sortie.

Le drame français L'amant double, de François Ozon, est 4ème. Près de 245.000 spectateurs en un peu moins de deux semaines, ce qui reste mou.

Et au 5ème rang, la nouveauté américaine Conspiracy, avec Noomi Rapace et Orlando Bloom. Indifférence du public avec 123.000 entrées.

Gardiens de la Galaxie 2 recule à la 6ème place et en est à 3.02 millions d'entrées. 1.19 million pour Alien, classé 7ème.

The Jane Doe Identity, 8ème, n'attire que 90.000 personnes.

Rodin suit à la 9ème place. Echec pour le drame avec Vincent Lindon. 202.000 entrées en 2 semaines. En revanche, succès populaire pour Get Out, 10ème et carton outre-Atlantique, qui totalise 1.05 million de spectateurs en 5 semaines.