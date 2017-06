Box-office aux États-Unis ce week-end : carton pour Wonder Woman !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2017.

Visible dans près de 4200 cinés, le blockbuster WONDER WOMAN domine très largement le classement. Démarrage foudroyant avec une estimation légèrement supérieur à 100 millions de dollars de recettes en 3 jours (+ avant-premières). Cette production a un budget XXL, estimé à 150 millions. Chiffre n'incluant pas les très gros frais marketing.

Wonder Woman démarre certes bien moins fortement que Suicide Squad et Batman v. Superman en 2016 (respectivement 134 et 166 millions pour leur premier week-end) mais le chiffre est supérieur à ceux, notamment, des récents Doctor Strange et Logan.

L'autre grosse nouveauté, l'animé CAPTAIN UNDERPANTS : THE FIRST EPIC MOVIE se classe deuxième avec 23.5 millions de $ de recettes.

PIRATES DES CARAÏBES 5 recule au troisième rang avec 22 millions de recettes. Cumul de 115 millions en 10 jours d'exploitation. 501 millions à travers le monde.

GARDIENS DE LA GALAXIE 2 quitte le trio de tête mais engrange encore 10 millions de recettes, soit 355 millions depuis sa sortie US. En ce qui concerne les résultats mondiaux, ils sont excellents là aussi avec 817 millions de dollars de recettes (budget de prod de 200 millions, hors imposants coût promo).

Echec confirmé pour BAYWATCH, 5ème : plus que 8.5 millions de recettes. 42 millions en 10 jours. Budget de production proche de 70 millions.