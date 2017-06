Box-office USA : de nombreuses nouveautés et un démarrage solide pour Cars 3.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017.

De nouveau un dessin animé en tête du classement. Le troisième volet de Cars s'empare sans difficulté de la première place avec près de 54 millions de dollars de recettes. Pour comparatif, 66 millions de recettes lors du 1er week-end de Cars 2 en 2011 et 191 millions au final. Cette production des studios Pixar est visible dans plus de 4200 cinés, chiffre imposant.

Au 2ème rang, Wonder Woman avec une estimation de 41 millions de $ de recettes, soit la somme remarquable de 275 millions en 17 jours ! 572 millions de dollars récoltés à travers le monde. Budget du film, hors gros frais marketing, estimé à 150 millions.

All Eyez on Me, film biographique sur le rappeur américain 2Pac, complète le trio de tête. Très joli démarrage avec 27 millions de $ de recettes.

The Mummy, 4ème, confirme son semi-échec US : 56 millions de recettes en 10 jours, dont 14 ce week-end pour ce film à gros budget (125 millions de $ hors frais promo) avec Tom Cruise.

Le long-métrage 47 meters down, film d'horreur avec des requins, se classe 5ème. 11.5 millions de recettes.

Le dernier volet de Pirates des Caraïbes quitte le top 5 et cumule à ce jour 150 millions de dollars de recettes. 650 sur la planète. Budget de prod d'environ 230 millions.

La nouveauté Rough Night ne fait pas d'étincelles et débute sa carrière en 7ème place avec 8 millions de recettes. En vedette de cette comédie, Scarlett Johansson. Budget d eproduciton relativement modéré : 20 millions de $.