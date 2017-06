Box-office États-Unis : la franchise Transformers au plus bas (mais carton en Chine).

Box-office aux États-Unis du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2017.

Peu épargné par les critiques presse, le nouveau volet de TRANFORMERS (THE LAST KNIGHT) s'empare de la première position mais le score est ne très net retrait par rapport aux opus précédents. Estimation d'un peu plus de 45 millions de dollars de recettes ce week-end ; 69 millions en incluant les résultats des 21 et 22 juin.

Plus petit démarrage de la saga. Par comparaison, les quatre autres Transformers ont respectivement débuté à 71, 109, 98 et 100 millions de $ lors des 3ers jours en salles.

Mais attention, grâce au marché chinois (40 millions de recettes rien que le premier jour, 123 millions en 3 journées), le film de Michael Bay cumule déjà 265 millions de dollars de recettes à travers la planète...

Le budget est XXL : près de 220 millions de $, hors gros frais marketing.