Bruce Toussaint aux manettes de la matinale de France Info, révèle Le Parisien.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, le journaliste Bruce Toussaint sera la saison prochaine aux manettes de la matinale de la station de radio France Info, où il succédera à Fabienne Sintès.

Toujours selon Le Parisien, Bruce Toussaint resterait animateur de C dans l'air le vendredi et le samedi sur France 5. Mais il ne serait plus à la tête du rendez-vous hebdomadaire C polémique, diffusé le dimanche en avant-soirée sur France 5.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.