L'émission semblait condamnée à disparaître, vu l'horaire confidentiel et le rythme mensuel : "Hier, aujourd'hui, demain" était programmée à 00h35 en mai, 00h15 la semaine prochaine.

Taddéï annonce sur le site de Télérama qu'il arrête.

"Je suis convaincu que Hier, aujourd'hui, demain était un très bon concept, une très belle émission. Mais France 2 a jugé qu’il valait mieux la diffuser aux alentours de minuit plutôt qu’à 22h30, l’horaire auquel elle était prévue… Et tout cela sans bande annonce, sans rien ! Résultat : personne ne savait qu’elle existait, personne ne la regardait ! Une émission culturelle qui n’a aucun impact et que personne ne voit, vous n’avez plus tellement envie de l’animer… Donc j’arrête. Je le regrette, mais je ne peux pas dire non plus que France 2 pleure pour que je continue !"