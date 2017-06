Il sera avec Shakira, Soprano, Nolwenn Leroy, Slimane, un des artistes présents à la finale de The Voice ce week-end sur TF1. Calogero dévoile aujourd'hui le clip de Je joue de la musique.

Premier extrait du futur album. Liberté Chérie sera en vente dès le 25 août prochain et est un des albums francophones les plus attendus du second semestre,.