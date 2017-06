Mise au point de Camille Combal sur Facebook hier. Celui pour qui tout roule cette saison (succès radio et TV) apporte ces précisions concernant sa Matinale sur Virgin.

"L’équipe va évoluer… Ce n’est pas ma décision et ça m’attriste. Une radio concurrente et bien plus riche que nous a tenté de recruter toute mon équipe pour nous déstabiliser. Certain(e)s ont accepté comme vous avez pu le constater. C’est comme ça la vie nous réserve parfois de drôles de surprises mais je leur souhaite le meilleur dans leurs projets.

Mais les vrais seront là ! Parce qu’ils n’oublient pas ce qu’on vous doit même si Virgin ne peut pas doubler leur salaire ! Et parce qu’on sait la chance que l’on a de vous avoir avec nous depuis 3 ans ! Et on a encore trop de souvenirs à se faire…

La dernière c’est vendredi… Et l’an prochain ce sera je l’espère, grâce à vous, ma meilleure année. C’est pour ça que je veux la partager avec ma meilleure amie. Qui va rejoindre l’équipe pour vous réveiller chaque matin…"