Carmen le 16 juillet sur France 3, avec Roberto Alagna à l'Opéra Bastille.

Le dimanche 16 juillet à 22h30, France 3 diffuse, en léger différé de l’Opéra Bastille, une version très novatrice du célèbre opéra de Bizet, Carmen. En direct sur Culturebox et Radio Classique.

Dans cette nouvelle version, Carmen se déroule dans l’Espagne franquiste des années 1970 où le célèbre Roberto Alagna incarne un Don José bouleversant, évoluant au sein d’une mise en scène somptueuse.

"Si l’œuvre Carmen a mis beaucoup de temps à s’imposer à Paris après sa création en 1875, c’est maintenant l’un des opéras les plus joués dans le monde. La création, issue du livret de Meilhac et Halévy, mélange le tragique et le comique d’une façon très moderne, ce qui attisa la critique au XIXe siècle. Peut-on tuer l’être aimé par amour ? La beauté rougeoyante de la musique de Bizet, où s’enchaînent des airs inoubliables, en fait, d’année en année, l’ouvrage lyrique le plus joué au monde !" (France 3)

Mis en scène par Calixto Bieito.

Chef d’orchestre : Mark Elder, avec l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra national de Paris Avec Roberto Alagna (Don José), Elina Garanca (Carmen), Maria Agresta (Micaëla), Ildar Abdrazakov (Escamillo).