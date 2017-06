Catch US en quasi direct cette nuit : 8ème édition de Money In The Bank.

Une mallette contenant un contrat qui permet de défier le champion du monde poids lourd de la WWE ! C’est l’opportunité en or que tenteront de saisir les Superstars de la brand Smackdown.

Dans la nuit de ce dimanche 18 au lundi 19 juin, les amateurs de catch US ont rendez-vous avec la huitième édition du Money In The Bank commentée par Christophe Agius et Philippe Chéreau. En quasi direct sur AB1 dès 2h10.

Pour le combat Money In The Bank : A.J. Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin, Kevin Owens.

+ Match simple pour le titre de champion de la WWE opposant Randy Orton et Jinder Mahal.

+ Le tout premier Money In The Bank féminin, avec Carmella, Natalya, Charlotte Flair, Tamina, Becky Linch.

+ Match pour le titre de champions par équipes (The Usos Vs The New Day).